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11:48, 18 ноября 2024Мир

Боррель анонсировал обсуждение отмены ограничений на удары ВСУ вглубь России

Боррель: 18-19 ноября в ЕС обсудят отмену ограничений на удары ВСУ вглубь России
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Ciro De Luca / Reuters

Главы МИД и министры обороны стран Европейского союза (ЕС) 18-19 ноября обсудят отмену ограничений на удары украинских войск вглубь России поставленным из Европы оружием. Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Будет дискуссия об этом, и я надеюсь, что все министры достигнут договоренности об этом, но если нет, то каждая страна будет делать то, что сочтет правильным», — заявил глава евродипломатии.

Боррель добавил, что он всегда поддерживал снятие ограничений на удары европейским оружием по территории России.

Ранее издание Le Figaro удалило информацию о разрешении Франции и Великобритании бить вглубь России дальнобойными ракетами. Статья была опубликована 17 ноября. В ней утверждалось, что Лондон и Париж позволили Киеву наносить по российской территории удары с помощью ракет SCALP и Storm Shadow.

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