Bloomberg: президент Франции Макрон пожал руку Лаврову на саммите G20 в Бразилии

Президент Франции Эммануэль Макрон пожал руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову на саммите «Большая двадцатка» (G-20) в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Bloomberg.

«Макрон разыскал главу МИД России Лаврова и пожал ему руку на саммите G-20», — передает агентство.

Ранее Сергей Лавров прибыл на площадку саммита G20, который проходит в Бразилии 18-19 ноября.

Также в ходе саммита президент США Джо Байден публично поддержал Украину в присутствии Лаврова. «Вашингтон решительно поддерживает Киев», — заявил он, обращаясь в том числе к главе российской дипломатии, сидевшему напротив.