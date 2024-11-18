Байден обратился к Лаврову на саммите G20

Байден поддержал Украину при Лаврове после разрешения бить вглубь России

Президент США Джо Байден публично поддержал Украину на саммите Большой двадцатки (G20) в присутствии главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом сообщает издание New York Post.

«США решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. И все присутствующие за этим столом тоже должны [оказывать эту поддержку]», — сказал Байден, обращаясь, в том числе к Лаврову, который сидел напротив американского президента.

Байден также обвинил Россию в рекордном повышении цен на продовольствие.

Ранее Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Решение приняли в США на фоне того, что Россия якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска Северной Кореи.