Байден разрешил Украине бить вглубь России. Что об этом думают в мире?

France 24: решение Байдена по ракетам ATACMS будет иметь серьезные последствия

Президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники 17 ноября, решение приняли в США на фоне того, что Россия якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Иностранные журналисты проанализировали решение американского лидера и выпустили материалы в крупнейших мировых СМИ. Что вызвало наибольшую реакцию мировой прессы — в материале «Ленты.ру».

France 24

Журналисты французского телеканала выразили мнение, что решение Байдена будет иметь серьезные последствия и заставит его европейских союзников пересмотреть свои позиции в этом вопросе.

Обозреватели также напомнили о словах президента России Владимира Путина, который говорил, что подобное решение будет означать прямое вмешательство НАТО в конфликт.

The Guardian

Журналисты британского издания The Guardian обратили внимание на тот факт, что Белый дом не делал официальных заявлений о снятие запрета на применение Украиной ракет ATACMS по России. Однако, по словам обозревателей, украинский лидер Владимир Зеленский своими комментариями о решении Байдена подтвердил эту новость.

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Газета также процитировала слова первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова о том, что за решением Вашингтона последует соответствующий ответ Москвы.

Al Jazeera

О словах Джабарова напомнили и журналисты катарского телеканал Al Jazeer. Они обратили внимание на слова сенатора о том, что разрешение Украине наносить удары вглубь России американскими ракетами может привести к третьей мировой войне. Телеканал назвал решение Байдена «значительным сдвигом в политике США» в отношении конфликта.

Журналисты отметили тот факт, что решение Байдена по ракетам ATACMS принимается в последние месяцы пребывания американского президента на своем посту, в то время как его преемник Трамп считается «более благосклонным к России».

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Al Jazeera

Reuters

Журналисты международного агентства Reuters отметили, что решение Байдена в отношении ATACMS последовала после появившейся в СМИ информации о том, что северокорейские войска помогают Вооруженным силам России в зоне боевых действий, что вызвало тревогу в Вашингтоне и Киеве.

«Американские чиновники отнеслись скептически к тому, что разрешение на удары ракет изменит общую траекторию боевых действий. Но это решение может помочь Украине в момент, когда российские войска добьются успехов, и возможно, поставит Киев в более выгодное положение, когда и если состоятся переговоры о прекращении огня», — считают авторы публикации.

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CBS News

Американский канал CBS также написал о том, что решение Байдена могло быть связано с тем, что военные из Северной Кореи якобы участвую в конфликте. «Новости о решении Байдена последовали за встречами в последние два дня с лидерами Южной Кореи, Японии и Китая, на которых северокорейские войска занимали центральное место в переговорах», — отметили также обозреватели CBS.

При этом канал назвал решение Байдена разрешить Украине бить американскими ракетами вглубь России «значительным изменением политики США в российско-украинском конфликте».

The Washington Post

Американская газета The Washington Post (WP) также назвала решение Байдена существенным изменением политики США в отношении конфликта России и Украины.

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Журналисты обратила внимание на тот факт, что решение по ATACMS приняли за два месяца до прихода избранного президента Дональда Трампа, который заявлял о намерении закончить конфликт.

Associated Press

Международное агентство Associated Press (AP) также отметило, что решение Байдена последовало за победой на президентских выборах Дональда Трампа, который обещал, что прекратит конфликт

По мнению обозревателей, грядущий приход к власти Трампа «вызывает неопределенность относительно того, продолжит ли его администрация жизненно важную военную поддержку Украины Соединенных Штатов». Журналисты также предположили, что решение по ракетам ATACMS не изменит ситуацию на фронте из-за того, что их количество ограничено.

По мнению журналистов, Байден долгое время отказывался «предоставлять передовое оружие, в котором нуждается Украина», из-за беспокойства о реакции России.