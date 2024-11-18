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16:53, 18 ноября 2024Мир

Лавров прибыл на площадку саммита G20 в Бразилии

Глава МИД России Лавров прибыл на саммит G20, который проходит в Бразилии
Семен Александров (редактор)

Фото: Brazilian Presidency / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на площадку саммита «Большой двадцатки» (G20), который проходит в Бразилии 18-19 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

Главу российского внешнеполитического ведомства приветствовал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Дипломат выступит на пленарных заседаниях по темам борьбы с неравенством, голодом, бедностью, а также о реформах глобальных институтов.

Ранее Бразилия дополнительно усилила меры безопасности в Рио-де-Жанейро перед стартующим саммитом G20. Здание Музея современного искусства, где состоится саммит, оцеплено в радиусе нескольких кварталов. По его периметру расставлены военные в полной экипировке. Вокруг места проведения мероприятия также перекрыто движение, к музею и пресс-центру пропускают лишь специальный транспорт.

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