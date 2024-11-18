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16:22, 18 ноября 2024Мир

Бразилия усилила меры безопасности перед саммитом G20

Бразилия дополнительно усилила меры безопасности перед саммитом лидеров G20
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Aline Massuca / Reuters

Бразилия дополнительно усилила меры безопасности в Рио-де-Жанейро перед стартующим саммитом лидеров стран «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, здание Музея современного искусства, где состоится саммит, оцеплено в радиусе нескольких кварталов. По его периметру расставлены военные в полной экипировке.

Вокруг места проведения мероприятия также перекрыто движение, к музею и пресс-центру пропускают лишь специальный транспорт. Агентство сообщило, что на отдельной парковке размещены несколько десятков грузовых автомобилей, предназначенных для перевозки техники и военных.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите G20.

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