Бразилия усилила меры безопасности перед саммитом G20

Бразилия дополнительно усилила меры безопасности перед саммитом лидеров G20

Бразилия дополнительно усилила меры безопасности в Рио-де-Жанейро перед стартующим саммитом лидеров стран «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, здание Музея современного искусства, где состоится саммит, оцеплено в радиусе нескольких кварталов. По его периметру расставлены военные в полной экипировке.

Вокруг места проведения мероприятия также перекрыто движение, к музею и пресс-центру пропускают лишь специальный транспорт. Агентство сообщило, что на отдельной парковке размещены несколько десятков грузовых автомобилей, предназначенных для перевозки техники и военных.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите G20.