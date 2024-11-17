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21:37, 17 ноября 2024Мир

Лавров прибыл в Бразилию для участия в саммите G20

Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите G20 ﻿
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСаммит G20

Фото: Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Kremlin / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в бразильский город Рио-де-Жанейро, где примет участие в саммите «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает ТАСС.

Российская делегация во главе с Лавровым прибыла на мероприятие по поручению президента РФ Владимира Путина. Ожидается, что Лавров выступит 18 ноября на пленарных заседаниях по темам борьбы с неравенством, голодом и бедностью, а также реформы глобальных институтов.

Ранее стало известно, что коммюнике саммита G20 оказалось под угрозой блокировки из-за Аргентины. По данным Financial Times, представители страны не согласны с положениями документа из-за пунктов о налогообложении и экологии и поэтому грозятся заблокировать его принятие.

Встреча представителей 20 крупнейших в мире экономик пройдет с 18 по 19 ноября в Рио-де-Жанейро. Председательствовать на нем будет президент Бразилии Лула да Силва.

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