Коммюнике саммита G20 оказалось под угрозой блокировки из-за одной страны

FT: Аргентина грозит заблокировать итоговое коммюнике саммита G20 в Бразилии

Представители Аргентины не согласны с положениями итогового коммюнике саммита Группы двадцати (G20) в Бразилии из-за пунктов о налогообложении и экологии, и поэтому грозятся заблокировать его принятие. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times (FT).

«[Аргентинское правительство] хочет превратить G20 в Бразилии в борьбу между старыми и новыми силами. После года переговоров по налогообложению и достигнутого консенсуса они создают проблемы там, где ранее соглашались», — рассказал источник, знакомый с ходом переговоров.

Отмечается, что главным камнем преткновения стали вопросы «налогообложения наиболее состоятельных граждан и гендерного равенства», а также финансирование экологических инициатив и помощи Украине.

Встреча представителей 20 крупнейших в мире экономик пройдет с 18 по 19 ноября в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Российскую делегацию на ней возглавляет глава МИД России Сергей Лавров.

