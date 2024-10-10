Для ВСУ готовят бригаду «Анна Киевская». Макрон показал, как французы тренируют украинских бойцов в секретном лагере

Макрон показал кадры подготовки бригады ВСУ имени Анны Ярославны в Гранд-Эсте

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал кадры подготовки новой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Анна Киевская», названной по имени французской королевы Анны Ярославны, дочери Великого князя киевского Ярослава Мудрого. Тренировки бригады проходят в регионе Гранд-Эст, точное местоположение лагеря остается секретом.

Новая бригада ВСУ получит французское вооружение

В ходе визита в лагерь, где проходит подготовку новая бригада ВСУ, Макрон заявил, что бойцы будут не только обучены во Франции, но и оснащены французским оружием.

«Я взял на себя обязательство и выполняю его. Наши военные в настоящее время обучают 2300 украинских солдат в Гранд-Эст на технике, которую они будут использовать на Украине», — сказал президент Франции. Он опубликовал видео, на котором запечатлены тренировки бойцов.

Фото: Thibault Camus / Pool / Reuters

Вместе с Макроном лагерь посетили министры обороны Франции и Украины, а также представители прессы. Журналистам запретили разглашать местоположение бригады из соображений безопасности. Единственные кадры подготовки военных опубликованы в соцсетях французского лидера.

Бойцы «Анны Киевской» тренируются в близких к реальности условиях

Как рассказали журналисты, тренировки военных проходят в условиях, близких к «украинской реальности на поле боя». Всего в бригаде три пехотных батальона, инженерное и артиллерийское подразделение, наземно-воздушное техобеспечение и разведка.

Бригада, как сообщает ТАСС, получит 128 бронетранспортеров VAB, 18 самоходных артиллерийских установок Caesar, 18 легких колесных танков AMX-10 RC, 20 противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Milan и 10 военных грузовиков TRM.

О том, что Франция подготовит и оснастит одну из украинских бригад, президент Украины Владимир Зеленский заявлял в сентябре по итогам переговоров с Макроном. Ожидается, что бойцы «Анны Киевской» отправятся на Украину уже в конце октября.