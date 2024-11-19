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05:16, 19 ноября 2024Мир

Макрон поприветствовал разрешение США бить по России

Макрон поприветствовал решение США разрешить Украине наносить удары по России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон в кулуарах саммита «Большой двадцатки» (G20) поприветствовал решение американского лидера Джо Байдена разрешить Украине наносить удары ракетами ATACMS по территории России. Об этом сообщает Reuters.

«Это было абсолютно правильное решение. Я понимаю, что это также было вызвано серьезным изменением в конфликте, которое нельзя недооценивать, а именно вводом северокорейских войск на европейскую территорию», — сказал он.

Макрон подчеркнул, что в эскалации украинского конфликта виновата только Россия, а Вашингтон был вынужден реагировать на «внезапное изменение в этой войне».

Ранее сообщалось, что Великобритания и Франция разрешили Киеву наносить удары дальнобойным оружием по российской территории, но с одним ограничением. «Украина может использовать Storm Shadow/SCALP только для атак на Курскую область», — указано в сообщении.

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