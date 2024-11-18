В Кремле высказались о возможном разговоре Путина и Макрона

Песков: Париж не проявлял инициативы по организации разговора Путина и Макрона

Париж пока не проявлял инициативы по организации переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. О возможном разговоре глав государств высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Нет, никаких инициатив пока на этот счет не было. Как-то должны сложиться обстоятельства, когда возникнет необходимость поговорить и желание», — сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее Макрон допустил переговоры с Путиным при наличии соответствующего контекста. В частности, французский лидер не исключил диалог с российским коллегой, «когда появятся соответствующие условия и обстоятельства».