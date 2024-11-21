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06:56, 21 ноября 2024Мир

Стало известно о первом ударе ВСУ британскими Storm Shadow вглубь России

Bloomberg: ВСУ впервые ударили британскими Storm Shadow вглубь России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 20 ноября впервые ударили британскими ракетами Storm Shadow вглубь России. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«ВСУ впервые выпустили британские крылатые ракеты по военным целям на территории России», — отметил анонимный источник издания.

По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», атака велась по территории Курской области, в том числе по населенному пункту Марьино. Стало известно, что по нему было выпущено не менее 12 ракет.

19 ноября Минобороны РФ подтвердило первый удар дальнобойной ракетой ATACMS по Брянской области. В Совфеде заявили, что Москва готовит ответ и «мало не покажется никому».

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