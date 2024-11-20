ВСУ нанесли массированный удар ракетами Storm Shadow по России на фоне разрешения Запада

«РВ»: ВСУ нанесли массированный удар ракетами Storm Shadow по Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар ракетами Storm Shadow по Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

20 ноября стало известно о разрешении США бить ракетами Storm Shadow вглубь России.

По данным «РВ», со стороны Украины был атакован населенный пункт Марьино, по которому выпустили 12 ракет. На опубликованных снимках видно фрагменты ракет.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. Документ предусматривает возможность нанесения ядерного удара в ответ на массированную атаку по российской территории конвенциональным оружием. По мнению зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, обновленная ядерная доктрина допускает ответ Киеву и объектам НАТО на удары западным оружием. «И это уже WWIII [третья мировая война]», — отметил он.