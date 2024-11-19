Медведев предрек третью мировую войну после обновления ядерной доктрины России. Что грозит Украине и НАТО?

Медведев: новая ядерная доктрина РФ допускает ответ Киеву на удары оружием НАТО

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев предрек начало третьей мировой войны после обновления ядерной доктрины России. Глава государства Владимир Путин утвердил обновленную доктрину 19 ноября.

Политик заметил, что использование Киевом дальнобойного оружия НАТО для ударов по российским территориям можно рассматривать как нападение, так что Украине и ее союзникам из военного блока стоит быть готовыми к ответным мерам.

В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже WWIII Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Зампреда Совбеза добавил, что действующий глава Белого дома Джо Байден намеренно перед уходом с поста разрешил Украине использовать американские ракеты для атаки России. Политик предположил, что американский лидер захотел «красивой уйти, забрав с собой значительную часть человечества».

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Медведев напомнил, что попытки ударов по России оружием большой дальности уже были

Медведев напомнил, что ранее украинская армия уже предпринимала попытки ударить по России ракетами дальнего действия.

«Не столь важно, кто и когда принял решение об использовании тактических баллистических и крылатых ракет большой дальности стран НАТО "вглубь территории" России. Тем более что попытки их применения по нашей стране уже были», — подчеркнул политик.

Политик отметил, что недруги Москвы рассчитывают не только на военный эффект от использования дальнобойного оружия, но и на информационный. Медведев заявил, что данное западными странами разрешение на удары Украины вглубь России является сознательной эскалацией текущего конфликта. Он добавил, что теперь команде избранного главы США Дональда Трампа придется потрудиться, чтобы разобраться с последствиями принятых решений администрации Байдена.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В обновленной военной доктрине раскрыли условие применения ядерного оружия Россией

Согласно положениям обновленной военной доктрины, теперь использование ядерного вооружения возможно в случае наличия критической угрозы России и Белоруссии. Условие ядерного сдерживания раскрыли в подписанном Путиным документе.

Уточняется, что окончательное решение о применении ядерного оружия будет принимать президент. Он же должен оценить степень опасности, грозящей России и ее союзникам. Также в обновленной доктрине подчеркивается, что агрессия любой страны из военного блока против Москвы и ее союзников будет расцениваться как агрессия всего альянса.

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или союзников оружия массового поражения положение из обновленной ядерной доктрины России

В предыдущей версии документа в качестве условия для использования ядерного оружия называлась ситуация, в которой «под угрозу поставлено само существование государства».