Медведев заявил о попытках ударов оружием большой дальности по России

Медведев: попытки ударов по России оружием большой дальности уже были

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударить по России оружием большой дальности уже были. Об этом заявил зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Не столь важно, кто и когда принял решение об использовании тактических баллистических и крылатых ракет большой дальности стран НАТО "вглубь территории" России. Тем более что попытки их применения по нашей стране уже были», — написал он.

По мнению политика, после утверждения ядерной доктрины России использование ракет альянса таким образом можно расценить как нападение НАТО на Россию, что может привести к третьей мировой войне.

Ранее ряд западных СМИ сообщил, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин предложил изменить ядерную доктрину. Ее обновленное содержание глава государства утвердил 19 ноября. В новом документе расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых возможно проведение ядерного сдерживания.