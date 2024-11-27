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07:50, 27 ноября 2024Россия

Украина за ночь пыталась ударить по шести регионам России

Минобороны: силы ПВО сбили 22 беспилотника ВСУ над шестью регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

В ночь на среду, 27 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать шесть регионов России с помощью беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 22 беспилотника. Больше всего летательных аппаратов — 10 — сбили над Ростовской областью. Еще семь над Белгородской, два — над Воронежской, по одному — над Курской, Смоленской и Брянской областями.

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В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России, Других данных о ситуации там не привели.

В ночь на 26 ноября Украина, по данным Минобороны, пыталась атаковать Россию десятками беспилотников. Силы ПВО перехватили 39 дронов над Ростовской, Брянской, Белгородской и Курской областями, а также над Крымом, Орловской и Воронежской областями. В тот же день министерство обороны сообщило о двух ударах ВСУ по Курской области западным дальнобойным оружием и пообещало дать на это ответ.

ЖЗЛ
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