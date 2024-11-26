Украина за ночь пыталась атаковать Россию десятками беспилотников

Минобороны: силы ПВО сбили 39 беспилотников ВСУ над семью регионами России

В ночь на вторник, 26 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать территорию России десятками беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что всего средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 39 беспилотников над семью регионами России. Больше всего дронов — 24 — перехватили в Ростовской области. Еще пять сбили над Брянской областью, по три — над Белгородской и Курской, два — над Крымом, по одному — над Орловской и Воронежской областями.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других данных о попытке атаки десятков дронов там не привели.

Ночью понедельника, 25 ноября, ВСУ выпустили по России 23 беспилотника. Силы ПВО, по данным Минобороны, сбили 8 дронов над Калужской областью, 7 — над Курской, 5 — над Брянской и 3 — над Белгородской. В Калужской области из-за падения обломков БПЛА загорелось предприятие.