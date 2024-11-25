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07:41, 25 ноября 2024Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

МО: силы ПВО за ночь сбили 23 беспилотника ВСУ над четырьмя регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

В ночь на понедельник, 25 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Россию с помощью 23 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что Украина пыталась ударить по четырем регионам России. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 8 дронов над Калужской областью, 7 — над Курской, 5 — над Брянской и 3 — над Белгородской.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о ситуации там не привели.

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