Над российским регионом сбили шесть беспилотников

Богомаз: силы ПВО сбили шесть беспилотников над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Брянской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены шесть БпЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Глава области подчеркнул, что на месте работают представители оперативных служб. Богомаз также поблагодарил подразделения ПВО за работу.

Ранее средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Уточняется, что дрон самолетного типа был перехвачен около 20:20 по московскому времени.