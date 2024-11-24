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21:20, 24 ноября 2024Россия

Над российским регионом сбили украинский беспилотник

Минобороны: средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Уточняется, что дрон самолетного типа был перехвачен около 20:20 по московскому времени. Инцидент в Минобороны назвали попыткой совершить террористическую атаку. Подробностей произошедшего не сообщается.

Днем 24 ноября около 13:30 по московскому времени средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области пострадал водитель, ему оказана медицинская помощь. Глава региона добавил, что вечером в селе Ясные Зори атаке дрона-камикадзе подвергся многоквартирный дом. В одной из квартир оказались выбиты окна.

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