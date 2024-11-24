Над российским регионом сбили украинский беспилотник

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.
Уточняется, что дрон самолетного типа был перехвачен около 20:20 по московскому времени. Инцидент в Минобороны назвали попыткой совершить террористическую атаку. Подробностей произошедшего не сообщается.
Днем 24 ноября около 13:30 по московскому времени средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области пострадал водитель, ему оказана медицинская помощь. Глава региона добавил, что вечером в селе Ясные Зори атаке дрона-камикадзе подвергся многоквартирный дом. В одной из квартир оказались выбиты окна.