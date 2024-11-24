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14:48, 24 ноября 2024Россия

ВСУ попытались атаковать российский регион с помощью БПЛА

Минобороны России отчиталось о сбитом над Белгородской областью БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Белгородскую область с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным министерства, отражение атаки беспилотника самолетного типа произошла около 13:30 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — добавили в оборонном ведомстве.

В ночь с 23 на 24 ноября силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 34 украинских беспилотника. Среди них 27 уничтожили в Курской области, четыре — в Липецкой, два — в Белгородской и еще один — в Орловской.

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