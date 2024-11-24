В России за ночь сбили 34 украинских беспилотника

Минобороны: в России за ночь сбили 34 украинских беспилотника

За ночь с 23 на 24 ноября силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 34 украинских беспилотника, сообщает Минобороны в Telegram-канале.

Среди них 27 уничтожили в Курской области, четыре — в Липецкой, два — в Белгородской и еще один — в Орловской.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщал, что помимо дронов в регионе сбили две украинские ракеты.

21 ноября президент России Владимир Путин впервые раскрыл детали двух атак на российские территории западными ракетами. Атака Курской области пришлась на один из командных пунктов, в результате чего пострадали военные личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала.