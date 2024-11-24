Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:50, 24 ноября 2024Россия

В России за ночь сбили 34 украинских беспилотника

Минобороны: в России за ночь сбили 34 украинских беспилотника
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

За ночь с 23 на 24 ноября силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 34 украинских беспилотника, сообщает Минобороны в Telegram-канале.

Среди них 27 уничтожили в Курской области, четыре — в Липецкой, два — в Белгородской и еще один — в Орловской.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщал, что помимо дронов в регионе сбили две украинские ракеты.

21 ноября президент России Владимир Путин впервые раскрыл детали двух атак на российские территории западными ракетами. Атака Курской области пришлась на один из командных пунктов, в результате чего пострадали военные личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин увеличил период выплаты накопительной пенсии в 2025 году. Сколько составит ожидаемый срок по новому закону?

      В Германии осудили утечки данных по делу «Северных потоков»

      В МИД обвинили Запад в желании сделать Южную Корею сообщником Зеленского

      В небе над российским регионом сбили четыре дрона

      Фитнес-тренер назвал лучшие упражнения для проработки больших грудных мышц

      Бойцы ВСУ крали у жителей Курской области телевизоры и холодильники

      Юрист предупредил об опасности американских мин на Украине

      В США назвали следующий возможный российский регион для атаки ATACMS

      В России за ночь сбили 34 украинских беспилотника

      Германию обвинили во введении санкций против самой себя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше