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02:00, 24 ноября 2024Россия

Над российским регионом сбили две украинские ракеты

Губернатор Смирнов: силы ПВО сбили над Курской областью две ракеты и 27 БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что регион пытались атаковать Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Смирнов уточнил, что над Курской областью сбили две ракеты, а также 27 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Наша ПВО отражает атаку: две украинские ракеты и 27 БПЛА сбиты в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО! Не приближайтесь к обломкам!» — написал он.

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21 ноября президент России Владимир Путин впервые раскрыл детали двух атак на российские территории западными ракетами. Атака Курской области пришлась на один из командных пунктов, в результате чего пострадали военные личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала.

Ранее президент США Джо Байден впервые санкционировал применение украинскими силами дальнобойных ракет ATACMS для ударов по России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в Курской области войска из Северной Кореи.

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