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19:29, 22 ноября 2024Россия

Россиянин пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль

Белгородский губернатор Гладков сообщил о пострадавшем при атаке дрона ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

При атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Белгородской области пострадал водитель. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Поступила информация, что водитель автомобиля, который сегодня сгорел в результате атаки дрона, получил осколочные ранения спины и плеча. Мужчине оказана необходимая медицинская помощь в Октябрьской районной больнице», — написал чиновник.

Он добавил, что вечером в селе Ясные Зори атаке дрона-камикадзе подвергся многоквартирный дом. В одной из квартир оказались выбиты окна.

В этот же день украинские войска ударили по городу Шебекино и селу Черемошное в Белгородской области. В Шебекино под удар попали три домовладения, а также линии электропередачи. Глава области пообещал, что аварийные бригады после согласования с Минобороны приступят к восстановлению.

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