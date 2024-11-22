Россиянин пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль

Белгородский губернатор Гладков сообщил о пострадавшем при атаке дрона ВСУ

При атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Белгородской области пострадал водитель. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Поступила информация, что водитель автомобиля, который сегодня сгорел в результате атаки дрона, получил осколочные ранения спины и плеча. Мужчине оказана необходимая медицинская помощь в Октябрьской районной больнице», — написал чиновник.

Он добавил, что вечером в селе Ясные Зори атаке дрона-камикадзе подвергся многоквартирный дом. В одной из квартир оказались выбиты окна.

В этот же день украинские войска ударили по городу Шебекино и селу Черемошное в Белгородской области. В Шебекино под удар попали три домовладения, а также линии электропередачи. Глава области пообещал, что аварийные бригады после согласования с Минобороны приступят к восстановлению.