ВСУ атаковали город и село в российском регионе

ВСУ атаковали Шебекино и село Черемошное в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Шебекино и село Черемошное в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в Шебекино под удар попали три домовладения, а также линии электропередачи. Глава области пообещал, что аварийные бригады после согласования с Минобороны приступят к восстановлению.

«В селе Черемошное Белгородского района вследствие падения дрона с последующей детонацией выбиты окна и посечен фасад в жилом доме», — добавил чиновник.

Накануне при обстреле Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины пострадала 15-летняя россиянка. Тогда под удар попало село Стригуны Борисовского района. Девочку привезли родители в детскую областную клиническую больницу.