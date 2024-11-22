ВСУ атаковали город и село в российском регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Шебекино и село Черемошное в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, в Шебекино под удар попали три домовладения, а также линии электропередачи. Глава области пообещал, что аварийные бригады после согласования с Минобороны приступят к восстановлению.
«В селе Черемошное Белгородского района вследствие падения дрона с последующей детонацией выбиты окна и посечен фасад в жилом доме», — добавил чиновник.
Накануне при обстреле Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины пострадала 15-летняя россиянка. Тогда под удар попало село Стригуны Борисовского района. Девочку привезли родители в детскую областную клиническую больницу.