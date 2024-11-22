Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:52, 22 ноября 2024Россия

ВСУ атаковали город и село в российском регионе

ВСУ атаковали Шебекино и село Черемошное в Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Шебекино и село Черемошное в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в Шебекино под удар попали три домовладения, а также линии электропередачи. Глава области пообещал, что аварийные бригады после согласования с Минобороны приступят к восстановлению.

«В селе Черемошное Белгородского района вследствие падения дрона с последующей детонацией выбиты окна и посечен фасад в жилом доме», — добавил чиновник.

Накануне при обстреле Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины пострадала 15-летняя россиянка. Тогда под удар попало село Стригуны Борисовского района. Девочку привезли родители в детскую областную клиническую больницу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Страшное послание для НАТО». Россия нанесла удар новейшей ракетой «Орешник». Почему это испугало весь мир?

      В российском городе пожаловались на двухмесячные фекальные озера во дворах

      В российском регионе осудят наемника из Грузии за участие в боях на стороне ВСУ

      Рогов оценил наряд Алсу для выхода в свет словами «будто обслуживающий персонал»

      Назван срок прихода метеорологической зимы в Москву

      На свалке потерялся диск с криптовалютой на 82 миллиарда рублей. Владелец хочет до него добраться, но ему не дают

      Российские военные оценили дрон «Черника-2»

      В Кремле рассказали о контактах с США после испытаний «Орешника»

      В Кремле оценили готовность к переговорам после обращения Путина

      ФСБ задержала радикала за призывы к терроризму в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше