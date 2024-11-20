Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:32, 20 ноября 2024Россия

При обстреле со стороны ВСУ пострадала 15-летняя россиянка

Губернатор Гладков сообщил о пострадавшей при обстреле 15-летней девочке
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

При обстреле Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала 15-летняя россиянка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Речь идет об уже прошедшем обстреле села Стригуны Борисовского района, где ранее пострадал мирный житель.

«В детскую областную клиническую больницу родители привезли 15-летнюю девочку, получившую в результате атаки одного из беспилотников закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и ушиб коленного сустава», — написал чиновник.

Материалы по теме:
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО. Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО.Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
19 июня 2024
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь» В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь»В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
24 июля 2024

Подростка госпитализировали, всю необходимую помощь пострадавшей уже оказывают, добавил глава области.

Ранее стало известно, что в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территорию завода компании «Виола» в Белгородской области здание получило незначительные повреждение. Производство временно приостановлено.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ нанесли массированный удар ракетами Storm Shadow по Курской области. Жители показали, что происходит в регионе

      Следователи начали проверку после стрельбы из ракетницы в лицо молодому россиянину

      Известная рэперша прикрыла обнаженную грудь ракушками на фото

      Турист завел курортный роман в Дубае и оказался под угрозой 20 лет тюрьмы

      Учитель на уроке высказался о теракте на Крымском мосту и получил срок

      При обстреле со стороны ВСУ пострадала 15-летняя россиянка

      Названы самые вредные для мужчин продукты

      Во Франции запустили процедуру отрешения Макрона от власти

      Подтверждены сроки выхода iPhone SE

      Минобороны показало работу систем ПВО в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше