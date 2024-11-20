При обстреле со стороны ВСУ пострадала 15-летняя россиянка

Губернатор Гладков сообщил о пострадавшей при обстреле 15-летней девочке

При обстреле Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала 15-летняя россиянка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Речь идет об уже прошедшем обстреле села Стригуны Борисовского района, где ранее пострадал мирный житель.

«В детскую областную клиническую больницу родители привезли 15-летнюю девочку, получившую в результате атаки одного из беспилотников закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и ушиб коленного сустава», — написал чиновник.

Подростка госпитализировали, всю необходимую помощь пострадавшей уже оказывают, добавил глава области.

Ранее стало известно, что в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территорию завода компании «Виола» в Белгородской области здание получило незначительные повреждение. Производство временно приостановлено.