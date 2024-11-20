Здание российского завода получило повреждения из-за падения БПЛА

Здание завода «Виола» в Белгородской области было повреждено из-за падения БПЛА

В результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территорию завода компании «Виола» в Белгородской области здание получило незначительные повреждение. Об этом сообщила пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

«Сотрудники предприятия не пострадали. На данный момент весь персонал завода эвакуирован. На месте происшествия присутствует руководство предприятия и работают специальные службы. Производство временно приостановлено и будет возобновлено после подтверждения о том, что ничто не представляет угрозы для жизни и здоровья сотрудников», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Шебекино пострадал один мирный житель. Также была повреждена линия электропередачи, из-за чего несколько улиц остались без света.