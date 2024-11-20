Мирный житель пострадал в результате обстрела российского города

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино, пострадал мирный житель

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Шебекино пострадал один мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Мужчине с раной лица медики скорой оказали всю необходимую помощь. От госпитализации пострадавший отказался», — написал глава российского региона.

Кроме того, в результате обстрела была повреждена линия электропередачи, из-за чего несколько улиц остались без света. Также в двух домах выбиты окна.

Восстановительные работы начнутся в светлое время суток, заключил Гладков.

Ранее Гладков сообщил, что в городе Алексеевка обломки сбитого дрона упали на территории одного из предприятий. В результате были повреждены производственные помещения и линия электропередачи, из-за чего несколько улиц остались без света.