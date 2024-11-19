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22:23, 19 ноября 2024Россия

ПВО сбила беспилотники в российском регионе

Губернатор Гладков: ПВО сбила беспилотники в Белгородской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько беспилотников в Белгородской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Алексеевским округом сработала наша система ПВО — сбиты несколько вражеских беспилотников. Предварительно, никто не пострадал», — написал губернатор.

Гладков добавил, что в городе Алексеевка обломки дрона упали на территории одного из предприятий. В результате были повреждены производственные помещения и линия электропередачи, из-за чего несколько улиц остались без света.

Ранее пять беспилотников атаковали в Ростовской области предприятие, производящее гражданскую продукцию, на объекте началось возгорание. Губернатор Александр Гусев отметил, что в результате инцидента пострадавших нет, сотрудники эвакуированы.

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