ПВО сбила беспилотники в российском регионе

Губернатор Гладков: ПВО сбила беспилотники в Белгородской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько беспилотников в Белгородской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Алексеевским округом сработала наша система ПВО — сбиты несколько вражеских беспилотников. Предварительно, никто не пострадал», — написал губернатор.

Гладков добавил, что в городе Алексеевка обломки дрона упали на территории одного из предприятий. В результате были повреждены производственные помещения и линия электропередачи, из-за чего несколько улиц остались без света.

Ранее пять беспилотников атаковали в Ростовской области предприятие, производящее гражданскую продукцию, на объекте началось возгорание. Губернатор Александр Гусев отметил, что в результате инцидента пострадавших нет, сотрудники эвакуированы.