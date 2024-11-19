Беспилотники атаковали гражданское предприятие в Ростовской области

Губернатор Гусев: 5 БПЛА атаковали гражданское предприятие в Ростовской области

Пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали в Ростовской области предприятие, производящее гражданскую продукцию. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«На предприятии произошло возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет. Сотрудники эвакуированы», — написал Гусев.

На месте происшествия работают экстренные службы. Губернатор подчеркнул, что опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал родителей поговорить со своими детьми на фоне работы систем ПВО. «Очень важно строго следовать правилам: сразу же информировать экстренные службы, не приближаться и не трогать обломки. На них может быть взрывчатка. Обязательно поговорите с детьми — предупредите их об опасности», — написал чиновник.

