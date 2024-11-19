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20:47, 19 ноября 2024Россия

Российский губернатор призвал родителей поговорить с детьми на фоне работы ПВО

Калужский губернатор Шапша призвал поговорить с детьми на фоне работы ПВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал родителей поговорить со своими детьми на фоне работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, на юге области работает ПВО, которая уничтожает беспилотные летательные аппараты противника. Также глава области напомнил, что местные жители иногда находят обломки дронов раньше оперативных служб.

«Очень важно строго следовать правилам: сразу же информировать экстренные службы, не приближаться и не трогать обломки. На них может быть взрывчатка. Обязательно поговорите с детьми — предупредите их об опасности», — написал чиновник.

В этот же день украинский беспилотник сбили в Ростовской области. По словам врио главы российского региона Юрия Слюсаря, БПЛА был уничтожен системами противовоздушной обороны в районе города Новошахтинска.

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