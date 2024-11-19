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20:28, 19 ноября 2024Россия

Украинский беспилотник сбили в Ростовской области

Врио главы Ростовской области Слюсарь сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили в Ростовской области. Об этом сообщил врио главы российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотник был уничтожен системами противовоздушной обороны (ПВО) в районе города Новошахтинска.

«По данным дежурно-спасательных служб, обошлось без пострадавших и последствий на земле», — добавил чиновник. Какой-либо другой информации он не предоставил.

Вечером 19 ноября опасность атаки БПЛА объявили в Ахтубинском районе Астраханской области. Глава района Владимир Михед тогда призвал граждан сохранять спокойствие, а также руководствоваться информацией на официальных страницах руководителей.

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