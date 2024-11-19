В части Астраханской области объявили угрозу атаки БПЛА

В Ахтубинском районе Астраханской области объявили угрозу атаки БПЛА

В Ахтубинском районе Астраханской области объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава района Владимир Михед в своем Telegram-канале.

Тех людей, кто находится дома, чиновник призвал закрыть окна и двери, а после этого пройти в помещения без окон. Находящихся во время тревоги на улице граждан он попросил зайти в здания или заглубленные помещения.

«Сохраняйте спокойствие и руководствуйтесь информацией на официальных страницах глав. Буду сообщать об изменениях обстановки», — написал глава района.

Вечером этого же дня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке на регион. По его словам, системы противовоздушной обороны сбили семь БПЛА Вооруженных сил Украины.