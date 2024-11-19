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19:17, 19 ноября 2024Россия

Сразу семь беспилотников попытались атаковать российский регион

Брянский губернатор Богомаз сообщил о семи сбитых БПЛА над регионом
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетМинобороны

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Брянскую область с помощью семи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написал глава области.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. На место прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб. Чиновник также поблагодарил подразделения противовоздушной обороны.

Дополнение: спустя 14 минут губернатор сообщил еще о четырех сбитых беспилотниках.

Ранее в Минобороны России заявили, что в ночь на 19 ноября военные уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над двумя регионами. Как рассказали в ведомстве, 11 дронов сбили в Ростовской области и еще 1 — в Белгородской.

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