Пожар на предприятии в Калуге после падения дрона потушили

Губернатор Шапша: пожар на предприятии в Калуге после падения дрона ликвидирован

Возгорание на территории промышленного предприятия под Калугой ликвидировано. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет. Глава региона добавил, что всего в ночь на 25 ноября средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в сети появились кадры момента атаки и падения украинского беспилотника под Калугой. На записи видны клубы черного дыма и вспышка. Также слышны звуки взрывов.

В начале ноября беспилотник ВСУ упал на территорию нефтебазы в Светлограде. Никто не пострадал. В сети также появились кадры момента атаки на предприятие.