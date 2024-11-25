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06:40, 25 ноября 2024Россия

Пожар на предприятии в Калуге после падения дрона потушили

Губернатор Шапша: пожар на предприятии в Калуге после падения дрона ликвидирован
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Juri Zolotarev / Russian Look / Global Look Press

Возгорание на территории промышленного предприятия под Калугой ликвидировано. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет. Глава региона добавил, что всего в ночь на 25 ноября средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в сети появились кадры момента атаки и падения украинского беспилотника под Калугой. На записи видны клубы черного дыма и вспышка. Также слышны звуки взрывов.

В начале ноября беспилотник ВСУ упал на территорию нефтебазы в Светлограде. Никто не пострадал. В сети также появились кадры момента атаки на предприятие.

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