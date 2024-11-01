На территорию российской нефтебазы упал беспилотник

Губернатор Владимиров: в Светлограде БПЛА упал на территорию нефтебазы

Беспилотник упал на территорию нефтебазы в Ставропольском крае. Об этом сообщил глава российского региона Владимир Владимиров в Telegram-канале.

«Этой ночью на территории нефтебазы в Светлограде упал беспилотник. Пострадавших нет». — сообщил Владимиров. На месте происшествия, по его словам, работают сотрудники оперативных служб.

Помимо Ставропольского края, в ночь на пятницу, 1 ноября, ВСУ пытались атаковать Курскую, Орловскую, Брянскую, Белгородскую и Воронежскую области, а также Крым. По данным Минобороны, над этими регионами сбили 83 беспилотника.

Ставропольский край до этого попадал под удар ВСУ 4 июля. Тогда в селе Московском упали два беспилотника.