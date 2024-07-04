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08:29, 4 июля 2024Россия

Два беспилотника упали в российском регионе

Ставропольский губернатор Владимиров: в селе Московском упали два беспилотника

Фото: Reuters

В селе Московском Ставропольского края упали два беспилотника. Об этом сообщил губернатор российского региона Владимир Владимиров в Telegram-канале.

«Инфраструктура не пострадала. Все системы работают в обычном режиме. Прошу сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал руководитель края.

Других подробностей о случившемся он в Изобильненском округе он не привел. Обстоятельства происшествия и принадлежность беспилотников устанавливаются.

В ночь на четверг, 4 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать три региона России. Украина предприняла попытки атаки с помощью беспилотных летательных аппаратов. Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два дрона в Брянской области, по одному — в Тамбовской и Белгородской областях.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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