Украина пыталась ударить по трем регионам России

МО РФ: уничтожено четыре дрона над Брянской, Белгородской и Тамбовской областями

В ночь на четверг, 4 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать три региона России. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что Украина предприняла попытки атаки с помощью беспилотных летательных аппаратов. Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два дрона в Брянской области, по одному — в Тамбовской и Белгородской областях.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других данных о пострадавших и возможных последствиях не привели.

В ночь со 2 на 3 июля ВСУ пытались атаковать Белгородскую, Брянскую и Московскую области, а также Краснодарский край. Силы ПВО перехватили пять дронов над Белгородской областью, четыре — над Брянской, один — над Московской областью. Еще два морских дрона уничтожили у Новороссийска.