Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:58, 4 июля 2024Россия

Украина пыталась ударить по трем регионам России

МО РФ: уничтожено четыре дрона над Брянской, Белгородской и Тамбовской областями

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

В ночь на четверг, 4 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать три региона России. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что Украина предприняла попытки атаки с помощью беспилотных летательных аппаратов. Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два дрона в Брянской области, по одному — в Тамбовской и Белгородской областях.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других данных о пострадавших и возможных последствиях не привели.

В ночь со 2 на 3 июля ВСУ пытались атаковать Белгородскую, Брянскую и Московскую области, а также Краснодарский край. Силы ПВО перехватили пять дронов над Белгородской областью, четыре — над Брянской, один — над Московской областью. Еще два морских дрона уничтожили у Новороссийска.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные ликвидировали в зоне СВО наемника из Португалии. Он запомнился казнью сдавшегося в плен бойца

      Россиянин надругался над возвращавшейся из гостей незнакомкой

      На российской трассе опрокинулся автобус с 30 пассажирами

      Американка купила фастфуд и возмутилась полученным чеком

      ФСБ потребовала ввести новые ограничения для пользователей IP-телефонии из-за мошенников

      Известный российский актер назвал преимущество Москвы перед Нью-Йорком

      Российский военный решил уклониться от службы и получил пять лет колонии

      Названы главные проблемы российской экономики

      В Госдуме предложили разрешить водить автомобиль людям с ампутированными руками

      Украинских командиров уличили в сокрытии причин потерь ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше