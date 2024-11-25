В результате атаки БПЛА на российский регион начался пожар на предприятии

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ударили по территории промышленного предприятия в Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России отбили нападение. Однако в результате падения обломков дрона на предприятии начался пожар. Пострадавших нет.
По информации Шапши, всего на окраине Калуги было сбито три беспилотника.
В ночь на 22 ноября Украина выпустила по России 23 беспилотника. 12 из них система ПВО сбила в Брянской области, девять — в Калужской, еще два — в Курской.