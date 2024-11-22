Украина за ночь выпустила 23 беспилотника по российским регионам

Украина за ночь выпустила более двух десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по трем российским регионам — Брянской, Калужской и Курской областям. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.
По информации оборонного ведомства, всего над этими регионами было сбито и перехвачено 23 БПЛА. 12 из них пытались атаковать Брянскую область, девять — Калужскую, еще два — Курскую область.
Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в российском Минобороны охарактеризовали как террористические.
Ранее стало известно, что ВСУ направили БПЛА «Мамонт» в Курскую область. Захват техники российскими бойцами попал на видео.
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