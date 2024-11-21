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08:40, 21 ноября 2024Россия

Захват украинского дрона «Мамонт» в Курской области попал на видео

РИА Новости показало на видео захват украинского дрона в Курской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Захват украинского дрона «Мамонт» бойцами спецназа «Ахмат» в Курской области попал на видео, соответствующие кадры показало агентство РИА Новости.

На ролике чеченский военнослужащий с позывным Диор признается, что беспилотник представляет собой «что-то между FPV и "Бабой-ягой"». Боец в разговоре с журналистом отмечает, что впервые сталкивается с подобным устройством. По его мнению, «Мамонты» способны выполнять задачи даже в пасмурную и ветреную погоду.

Перехваченный БПЛА в скором времени доставят российским экспертам на изучение, пояснил военный.

До этого в Минобороны доложили, что в ночь на четверг, 21 ноября, над Россией были сбиты и перехвачены два беспилотника.

Попытки атаки были совершены в Волгоградской и Ростовской областях, разъяснили в ведомстве.

ЖЗЛ
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