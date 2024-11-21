Минобороны рассказало о ночных атаках ВСУ по российским регионам

Минобороны: за ночь над Россией сбиты и перехвачены два беспилотника

В ночь на четверг, 21 ноября, в небе над Россией сбиты и перехвачены два беспилотника. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Под ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались Волгоградская и Ростовская области. Они были атакованы беспилотниками самолетного типа, уточнили в военном ведомстве.

Случившееся в Минобороны назвали попыткой совершить террористический акт на российской территории. О возможных последствиях перехвата и уничтожения летательных аппаратов не сообщается.

Попытку удара по возглавляемому им региону подтвердил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. В Telegram он сообщил об уничтожении беспилотника силами противовоздушной обороны.