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07:12, 21 ноября 2024Россия

Минобороны рассказало о ночных атаках ВСУ по российским регионам

Минобороны: за ночь над Россией сбиты и перехвачены два беспилотника
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Globallookpress.com

В ночь на четверг, 21 ноября, в небе над Россией сбиты и перехвачены два беспилотника. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Под ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались Волгоградская и Ростовская области. Они были атакованы беспилотниками самолетного типа, уточнили в военном ведомстве.

Случившееся в Минобороны назвали попыткой совершить террористический акт на российской территории. О возможных последствиях перехвата и уничтожения летательных аппаратов не сообщается.

Попытку удара по возглавляемому им региону подтвердил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. В Telegram он сообщил об уничтожении беспилотника силами противовоздушной обороны.

ЖЗЛ
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