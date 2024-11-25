Украина выпустила семь ракет по региону России

Курский губернатор Смирнов: силы ПВО сбили семь ракет и семь беспилотников ВСУ

В ночь на понедельник, 25 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по Курской области семью ракетами. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Удар ВСУ отбивали этой ночью наши бойцы ПВО: сбито 7 украинских ракет и 7 БПЛА самолетного типа. Благодарю наших защитников!» — написал губернатор.

Смирнов призвал жителей не приближаться к обломкам ракет и дронов Украины. Сообщать об опасности нужно экстренным службам по телефону 112.

В ночь на 24 ноября, по данным Минобороны, Украина пыталась атаковать Курскую область с помощью 27 беспилотников. Бои с ВСУ в регионе продолжаются с начала августа, потери противника, согласно последней информации, превысили 45 тысяч военнослужащих.