Украина выпустила семь ракет по региону России

В ночь на понедельник, 25 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по Курской области семью ракетами. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.
«Удар ВСУ отбивали этой ночью наши бойцы ПВО: сбито 7 украинских ракет и 7 БПЛА самолетного типа. Благодарю наших защитников!» — написал губернатор.
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Смирнов призвал жителей не приближаться к обломкам ракет и дронов Украины. Сообщать об опасности нужно экстренным службам по телефону 112.
В ночь на 24 ноября, по данным Минобороны, Украина пыталась атаковать Курскую область с помощью 27 беспилотников. Бои с ВСУ в регионе продолжаются с начала августа, потери противника, согласно последней информации, превысили 45 тысяч военнослужащих.