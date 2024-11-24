ВСУ за сутки потеряли больше 260 бойцов в Курской области

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли более 260 солдат в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 260 солдат в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих. Уничтожены танк, боевая бронированная машина, а также пять автомобилей и миномет», — говорится в сообщении.

Всего с момента вторжения украинские войска лишились больше 45 310 бойцов, 216 танков, 149 боевых машин пехоты, 1193 боевых бронированных машин и 120 бронетранспортеров.

В оборонном ведомстве заверили, что операция по уничтожению противника в Курской области продолжается.

В этот же день стало известно, что российский десант освободил село Дарьино в Суджанском районе Курской области. Помимо этого, опубликовано видео, на котором десантники развернули над селом флаги России и Воздушно-десантных войск.