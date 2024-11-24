Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:23, 24 ноября 2024Россия

Российский десант освободил село в Курской области

В Курской области бойцы российских ВДВ освободили село Дарьино
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Российский десант освободил село Дарьино в Суджанском районе Курской области. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По данным канала, населенный пункт от удерживавших его Вооруженных сил Украины (ВСУ) освободили бойцы штурмовой роты 2-го батальона 51-го полка 106-й дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ). Опубликовано видео, на котором десантники развернули над селом флаги России и ВДВ.

21 ноября в Суджанском районе в плен российским военнослужащим сдались пять бойцов ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле раскрыли детали операции по запуску «Орешника»

      Горящие фура и «Газель» в российском регионе попали на видео

      ВСУ за сутки потеряли больше 260 бойцов в Курской области

      В Кремле назвали беспрецедентной ситуацию между Россией и Западом

      Российский десант освободил село в Курской области

      На Западе резко высказались о приходе Зеленского к власти

      Россиянам объяснили суть изменений в выплатах накопительной пенсии в 2025 году

      В Сочи выставили на продажу один их самых дорогих домов

      Песков назвал удар «Орешником» своевременным и эффективным

      Медведев указал на двуличие США по решениям МУС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше