Российский десант освободил село в Курской области

В Курской области бойцы российских ВДВ освободили село Дарьино

Российский десант освободил село Дарьино в Суджанском районе Курской области. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По данным канала, населенный пункт от удерживавших его Вооруженных сил Украины (ВСУ) освободили бойцы штурмовой роты 2-го батальона 51-го полка 106-й дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ). Опубликовано видео, на котором десантники развернули над селом флаги России и ВДВ.

21 ноября в Суджанском районе в плен российским военнослужащим сдались пять бойцов ВСУ.