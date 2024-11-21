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13:46, 21 ноября 2024Россия

В Минобороны раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны России: за сутки в Курской области сдались в плен пятеро бойцов ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За минувшие сутки в плен российским военнослужащим в зоне специальной военной операции сдались пятеро бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные об этом журналистам раскрыли в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в регионе.

Обстоятельства, при которых украинские военные взяты в плен, не раскрываются.

В Минобороны добавили, что за сутки ВСУ потеряли на курском направлении 150 бойцов. Всего же с начала вторжения в российский регион Киев лишился 34 540 бойцов и свыше двух тысяч единиц различной техники, в том числе западной.

18 ноября сообщалось, что тысяча брошенных в Курской области солдат ВСУ оказалась в окружении армии России. При попытке выбраться из «котла» были ликвидированы около 100 военнослужащих двух элитных украинских подразделений 37-й отдельной бригады морской пехоты.

ЖЗЛ
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