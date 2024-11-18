Тысяча брошенных под Курском бойцов ВСУ оказалась в полном окружении армии России

Shot: армия России окружила в Курской области тысячу бойцов ВСУ

В Курской области тысяча брошенных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалась в окружении армии России. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, за сутки при попытке выбраться с блокированной территории были ликвидированы около 100 военнослужащих двух элитных украинских подразделений 37-й отдельной бригады морской пехоты.

Сейчас российские бойцы глушат оставшимся в окружении солдатам ВСУ связь с командованием, что позволяет им незаметно перемещаться по полю боя. Авторы поста также утверждают, что украинские военные ведут по сослуживцам огонь снарядами калибра 82 и 120 миллиметров.

Кроме того, как выяснил Shot, до 20 солдат ВСУ ликвидированы при попытке выбраться из котла в районе Ольговки. Перемещение украинских военных отследили бойцы 155-й морской пехоты, которые нанесли по противнику точные удары. По информации канала, за минувшие сутки при попытке повторно выйти из окружения в этом районе Киев потерял около 130 бойцов.