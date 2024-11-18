Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:57, 18 ноября 2024Россия

Тысяча брошенных под Курском бойцов ВСУ оказалась в полном окружении армии России

Shot: армия России окружила в Курской области тысячу бойцов ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

В Курской области тысяча брошенных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалась в окружении армии России. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, за сутки при попытке выбраться с блокированной территории были ликвидированы около 100 военнослужащих двух элитных украинских подразделений 37-й отдельной бригады морской пехоты.

Сейчас российские бойцы глушат оставшимся в окружении солдатам ВСУ связь с командованием, что позволяет им незаметно перемещаться по полю боя. Авторы поста также утверждают, что украинские военные ведут по сослуживцам огонь снарядами калибра 82 и 120 миллиметров.

Кроме того, как выяснил Shot, до 20 солдат ВСУ ликвидированы при попытке выбраться из котла в районе Ольговки. Перемещение украинских военных отследили бойцы 155-й морской пехоты, которые нанесли по противнику точные удары. По информации канала, за минувшие сутки при попытке повторно выйти из окружения в этом районе Киев потерял около 130 бойцов.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты новые подробности убийства летчика-перебежчика Кузьминова. Украина считает, что он сам виноват в своей смерти

      Раскаяние призывавшего к резне русских жителя Мариуполя попало на видео

      Хакеры получили доступ к перепискам Конгресса США

      Во Франции прокомментировали разрешение Украине бить по России дальнобойными ракетами

      Apple признала устаревшим переходник для iPhone

      Более сотни хомяков устроили побег в аэропорту Европы и сорвали вылет самолета

      Выжившему после атаки дронов ВСУ бойцу из Сербии выдали российский паспорт

      На Украине призвали готовиться воевать без помощи США

      В Абхазии обвинили Запад в финансировании неправительственных организаций

      Выпрыгивающих из окон охваченной пожаром российской больницы людей сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше