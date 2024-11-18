Ликвидацию пытавшихся выбраться из котла под Курском бойцов ВСУ сняли на видео

Mash: под Курском ликвидировали 180 пытавшихся выйти из окружения бойцов ВСУ

Российские военнослужащие ликвидировали почти 200 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся выбраться из котла в районе Ольговского леса в Курской области. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как стало известно, всего из окружения попытались выйти около 250 украинских солдат, большинство из которых являются военнослужащими 17-й отдельной танковой бригады. Однако об их планах узнали российские военные, которые нанесли по отступающим комбинированный удар, ликвидировав около 180 бойцов ВСУ и взяв в плен еще 24.

Начало атаки по украинским военным сняла камера российского беспилотника-камикадзе. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Тройка», видно, как дрон на высокой скорости приближается к скоплению бойцов ВСУ, после чего трансляция обрывается.

По словам взятых в плен бойцов противника, сейчас в окружении Вооруженных сил России в районе урочищ Ольговская роща и Кремяновская роща находятся от 400 до 600 солдат ВСУ и иностранных наемников, пишет Mash. До этого они пытались выйти из котла только небольшими группами.

Ранее Минобороны России сообщало, что российские войска блокировали подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи в Курской области. По данным ведомства, 17 ноября около четырех утра украинские военные пытались выбраться из окружения группами по 15-20 бойцов. Согласно официальным данным, в результате огневого поражения Киев потерял 80 человек убитыми и 40 ранеными.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. По данным Минобороны России на 17 ноября, Киев потерял на курском направлении более 33 250 военнослужащих и свыше тысячи единиц техники, в том числе западной.