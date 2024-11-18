Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:20, 18 ноября 2024Россия

Ликвидацию пытавшихся выбраться из котла под Курском бойцов ВСУ сняли на видео

Mash: под Курском ликвидировали 180 пытавшихся выйти из окружения бойцов ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Российские военнослужащие ликвидировали почти 200 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся выбраться из котла в районе Ольговского леса в Курской области. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как стало известно, всего из окружения попытались выйти около 250 украинских солдат, большинство из которых являются военнослужащими 17-й отдельной танковой бригады. Однако об их планах узнали российские военные, которые нанесли по отступающим комбинированный удар, ликвидировав около 180 бойцов ВСУ и взяв в плен еще 24.

Начало атаки по украинским военным сняла камера российского беспилотника-камикадзе. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Тройка», видно, как дрон на высокой скорости приближается к скоплению бойцов ВСУ, после чего трансляция обрывается.

По словам взятых в плен бойцов противника, сейчас в окружении Вооруженных сил России в районе урочищ Ольговская роща и Кремяновская роща находятся от 400 до 600 солдат ВСУ и иностранных наемников, пишет Mash. До этого они пытались выйти из котла только небольшими группами.

Ранее Минобороны России сообщало, что российские войска блокировали подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи в Курской области. По данным ведомства, 17 ноября около четырех утра украинские военные пытались выбраться из окружения группами по 15-20 бойцов. Согласно официальным данным, в результате огневого поражения Киев потерял 80 человек убитыми и 40 ранеными.

Материалы по теме:
«Ошметки летели по головам» Россияне отправились в приграничье спасать животных от обстрелов ВСУ. Что они там увидели?
«Ошметки летели по головам»Россияне отправились в приграничье спасать животных от обстрелов ВСУ. Что они там увидели?
27 сентября 2024
«Они были в ужасных условиях» У границы с Украиной процветает рабство. Как в него попадают даже бойцы СВО?
«Они были в ужасных условиях»У границы с Украиной процветает рабство. Как в него попадают даже бойцы СВО?
23 октября 2024
«Не спешим полностью выгнать ВСУ» Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
«Не спешим полностью выгнать ВСУ»Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
18 октября 2024

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. По данным Минобороны России на 17 ноября, Киев потерял на курском направлении более 33 250 военнослужащих и свыше тысячи единиц техники, в том числе западной.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты новые подробности убийства летчика-перебежчика Кузьминова. Украина считает, что он сам виноват в своей смерти

      Раскаяние призывавшего к резне русских жителя Мариуполя попало на видео

      Хакеры получили доступ к перепискам Конгресса США

      Во Франции прокомментировали разрешение Украине бить по России дальнобойными ракетами

      Apple признала устаревшим переходник для iPhone

      Более сотни хомяков устроили побег в аэропорту Европы и сорвали вылет самолета

      Выжившему после атаки дронов ВСУ бойцу из Сербии выдали российский паспорт

      На Украине призвали готовиться воевать без помощи США

      В Абхазии обвинили Запад в финансировании неправительственных организаций

      Выпрыгивающих из окон охваченной пожаром российской больницы людей сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше