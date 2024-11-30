Силы ПВО сбили 11 дронов над двумя российскими регионами

МО РФ: силы ПВО сбили 11 дронов над Белгородской областью и Черным морем

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 дронов над двумя российскими регионами: Белгородской областью и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Над территорией Белгородской области уничтожено восемь БПЛА и три — над акваторией Черного моря», — отметили в ведомстве. Там добавили, что атака велась дронами самолетного типа.

Ранее очевидцы сообщили о звуках взрывов и вспышках в небе над Сочи. По словам очевидцев, было слышно два-три громких звука в микрорайоне Лоо, аналогичную информацию приводят и жители Дагомыса, между ними расстояние составляет 13 километров. По данным канала, сначала был слышен громкий гул, а затем взрыв.