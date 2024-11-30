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06:32, 30 ноября 2024Россия

В Сочи очевидцы сообщили о взрывах и ярких вспышках в небе

Shot: в Сочи местные жители сообщили о взрывах и ярких вспышках в небе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

В Сочи местные жители сообщили о взрывах и ярких вспышках в небе, передает Telegram-канал Shot.

«Несколько взрывов прогремело в Лазаревском районе Сочи. Очевидцы сообщают о ярких вспышках в небе», — говорится в публикации.

По словам очевидцев, было слышно два-три громких звука в микрорайоне Лоо, аналогичную информацию приводят и жители Дагомыса, между ними расстояние составляет 13 километров. По данным канала, сначала был слышен громкий гул, а затем взрыв. Официальных сведений об этом не поступало.

Ранее в сети появилось видео с моментом падения дрона на жилые дома в Краснодарском крае. На кадрах слышно жужжащий звук и видно летящий вниз огненный шар, после чего раздается мощный взрыв.

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